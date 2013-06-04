"هنا" تورد 18.6 مليون عبوة مياه لوقف الملك عبد العزيز

وقعت شركة المصنع الوطني للمياه الصحية "هنا" مؤخرا، اتفاقية مع "وقف الملك عبد العزيز"، لإنتاج وتوريد 18.6 مليون عبوة مياه صحية سعة 330 ملل للوقف.

ويعتزم "وقف الملك عبد العزيز"، بتوزيع هذه الكمية على ما يقارب ألف مسجد بمدينة جدة لإفطار الصائمين ولمصلي صلاتي التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك ولإفطار الصائمين من الأسر الفقيرة المسجلة ببعض الجمعيات الخيرية بمدينة جدة.

كما سيتم توزيع المياه على ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين بصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وكان الملك عبدالعزيز آل سعود قد أمر بتأسيس وقف "العين العزيزية" لتقوم بتحقيق وتنفيذ أعمال جلب وتسييل مياه عيون وادي فاطمة إلى مدينة جدة لسقيا سكانها وزوارها من حجاج ومعتمرين وسار على نهجه أبناؤه ليواصلوا ما بدأه والدهم.

وقال العضو المنتدب لشركة المصنع الوطني للمياه الصحية "هنا" أحمد بن حمود الذياب، "نحن في توسع مستمر، وذلك من خلال فريق مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي، والشركة ماضية في إجراء بعض التطورات الخاصة بخطوط الإنتاج ونحن نفخر بشركة "هنا" وسنسعى جاهدين لكسب ثقة ورضا العميل".

وأكد الذياب، أن مصنع مياه "هنا"، حقق حضورا لافتا في توزيع المياه على كافة مناطق المملكة، وبات اسم المنتج بين أوائل الخيارات للمستهلكين، تتويجاً لسلسلة النجاحات التي حققتها الشركة، والمتمثلة في تحقيق أعلى مستويات الجودة، والتي استحقت علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية الاتحاد الآسيوي لمياه الشرب المعبأة (ABWA) وشهادة الآيزو الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة.

وأشار إلى أن الخبرة التي تمتلكها "هنا" في مجال التعبئة والتصنيع تتجاوز 30 عاماً، مشيراً إلى أن الشركة لاقت قبولاً واسعاً في الأسواق كما أنها تعتبر من أكبر شركات تعبئة المياه في الشرق الأوسط الحاصلة على عدة شهادات محلية ودولية في مجال التعبئة، مع حصة عالية سوقياً.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد بن عبدالله بافرحان الأمين العام لـ"وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" بجدة، أن وقف الملك عبد العزيز، يقوم بأعمال خيرية كثيرة في مجال المياه منها مساهمته بمبلغ 100 مليون ريال لإصلاح شبكات المياه بمدينة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه، وإسقاط مديونيات فواتير المياه للجمعيات الخيرية بمدينة جدة مثل جمعية بر جدة وجمعية الأطفال المعاقين والجمعية الفيصلية النسوية وغيرها من الجمعيات الخيرية.

كذلك إنشاء أول محطتين لتحلية المياه في قريتي الفج وأم الجرم بخليص بتكلفة مالية تقدر بـ2,5 مليون ريال، ، تم توزيع 11 مليون عبوة مياه سعة 330 ملل على 6 آلاف من الأسر الفقيرة المسجلة بالمستودع الخيري بجدة.