12.7 مليار دولار أرباح متوقعة لشركات الطيران في 2013

رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقعاته لقطاع النقل الجوي الدولي بتحقيقه أرباحاً بقيمة 7.12 مليار دولار في العام 2013 مع إيرادات تبلغ 711 مليار دولار.

وتوقع أن تصل الإيرادات إلى 711 مليار دولار، و أن يسجل هامش الربح الصافي المتوقع 8.1 في المئة. على الرغم من الأرباح الضعيفة نسبياً، ولكن ذلك سيجعل من العام 2013 ثالث أقوى عام لشركات الطيران منذ أحداث 2001. ففي العام 2007 حققت الصناعة 7.14 مليار دولار من الإيرادات (هامش ربح بمعدل 9.2%) وفي العام 2010 حققت شركات الطيران 2.19 مليار دولار (هامش ربح صاف بقيمة 3.3 في المئة)، وفقا لصحيفة "الخليج".

وافتتح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس، أعمال العمومية السنوية ال التاسعة والستين والقمة العالمية للنقل الجوي في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. وانطلقت الجمعية مع دعوة الحكومات الإفريقية إلى استغلال قطاع النقل الجوي باعتباره محفزاً للنمو والتطور.

وفي هذا السياق، قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “أصبح لقطاع الطيران فرصة أكبر للنمو في إفريقيا التي يسكنها نحو مليار شخص، أي ما يعادل 20 في المئة من سكان الكرة الأرضية بأكملهم. فقد حفزت الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي النمو والتنمية في القارة.

وتعد جنوب إفريقا أحدث الدول التي تنضم إلى تجمع دول البريكس. وإن الذكرى ال 50 لتأسيس اتحاد الدول الإفريقية يذكرنا برؤية إفريقيا لإنشاء اتحاد متكامل ومزدهر وآمن يقوده مواطنوها ويمثل قوة ديناميكية على الساحة العالمية. وإن قطاع النقل الجوي يعد في وضع جيد للمساهمة في تحقيق هذه المساعي وغيرها من الأهداف الطويلة الأجل لتنمية إفريقيا”.

وافتتحت الجمعية العمومية رسمياً بكلمة نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خاليما موتلانت، ووزير قطاع الأعمال العام مالوسي غيغابا. وتم انتخاب الرئيس التنفيذي بالوكالة للخطوط الجنوب إفريقية، نيكو بيزويدينهوت رئيساً الجمعية العمومية.

وأضاف تايلور: “إن فتح روابط الاتصال مع العالم الذي يوفره قطاع النقل الجوي، يشكل عاملاً قوياً في ربط 54 دولة في إفريقيا مع بعضها بعضاً وربطها مع بقية انحاء العالم. وإن إنشاء بعض الكيلومترات من الطرق تعمل على ربط بعض أكثر المدن عزلة مع المجتمع الدولي، ولكن ذلك يتطلب من الحكومات التزاماً لإيجاد حلول لبعض المشكلات الملحة.

وتشكل السلامة أهم المشكلات التي يواجهها قطاع النقل الجوي في القارة الإفريقية. وإن أعضاء الإياتا الـ 20 في جنوب الصحراء الإفريقية يسجلون أداء يتماشى مع المتوسط العالمي بشأن السلامة، كما تمكنت الخطوط الجوية الـ 24 في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية من تحقيق جميع المعايير الـ 900+ لتدقيق السلامة التشغيلية التابع للإياتا.