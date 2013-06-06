تحالف مصرفي يموّل "زين" السعودية بـ2.25 مليار ريال

قامت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 2.25 مليار ريال وتمتد لفترة ثلاث سنوات بعد ترتيب تحالف مصرفي يضم 4 بنوك في السعودية، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" أنه تم ترتيب الاتفاقية مع تحالف بنكي يضم أربعة مصارف هي: البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية.

وقالت إن هذه الاتفاقية تعتبر خاضعة وثانوية بالنسبة لتسهيل المرابحة المشتركة البالغة 9 مليارات ريال، وكذلك ستكون مغطّاة بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "مجموعة زين".

هذا وسيتم استخدام التسهيلات من هذه الاتفاقية الجديدة لاستبدال الاتفاقية السابقة بتاريخ 11 أبريل 2011، كما سيتم تسديد أصل مبلغ التمويل الجديد كدفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق، أي بعد 3 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية الجديدة هذه.

وبالرجوع إلى إعلانها السابق في موقع "تداول" والذي كان ينص على قيام الشركة بتوقيع عقد اتفاقية إعادة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك مع ائتلاف بنكي يقوده البنك العربي الوطني، ويضم السعودي الفرنسي والخليج التجاري والخليج الدولي لمدة تصل إلى سنتين وبسعر مرابحة تنافسي سيؤدى إلى خفض جوهري في المصروفات التمويلية للشركة، وذلك للوفاء بالتزامات الشركة المالية السابقة وتمويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية.

