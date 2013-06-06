"الكويتية" تتسلم أول طائرتين من إيرباص الشهر المقبل

بعد توقيع الخطوط الجوية الكويتية اتفاقيتها مع إيرباص على شراء 10 طائرات خلال المرحلة الأولى من عملية خصخصة الشركة، فإنها في طريقها لتسلم طائرتين جديدتين الشهر المقبل، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.

وكشف مصدر مسؤول في الخطوط أن "الكويتية" ستتسلم في الخامس عشر من الشهر المقبل طائرتين من طراز "إيرباص 330 و310" من أصل 10 طائرات تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى أن بقية الطائرات ستصل تباعاً خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى في خصخصة "الكويتية".

وقال المصدر إن تأجير الطائرات تم مع الشركة الرسمية المصنعة لطائرات "الإيرباص" في باريس، وإن الطائرات القديمة سيتم الاستفادة من قطعها إذا كانت صالحة للاستعمال.

ولفت إلى افتتاح خطوط سير جديدة إلى تركيا وسراييفو وكازابلانكا خلال الشهر المقبل. يُذكر أن التنافس كان بين شركتي بوينغ وإيرباص إلا أن الأخيرة فازت بالعقد في عملية تجديد أسطول الكويتية بالكامل.