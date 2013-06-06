"واتس أب وسكايب" على طريق "فايبر" إذا لم يستوفيا الشروط

في الوقت الذي لا تزال أصداء قرار إيقاف خدمة "فايبر" في السعودية مستمرة، فإن الحديث الآن عن باقي الخدمات الأخرى المشابهة لـ"فايبر".

وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية، كشف نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في "موبايلي"، حمود الغبيني، أن تطبيقي "واتس أب" و"سكايب" جارٍ العمل حالياً مع الشركات المطورة لهما لاستيفاء المتطلبات النظامية التي طلبتها هيئة الاتصالات .

وأكد الغبيني أن "موبايلي" التزمت بتنفيذ قرار إيقاف خدمة "فايبر" عن عملائها عند الساعة الثانية عشرة من صباح أمس، مؤكداً أن قرار الإيقاف نهائي ولن تتم إعادة الخدمة مستقبلاً.

وكانت هيئة الاتصالات أعلنت أمس إيقاف خدمة "فايبر"، لأن التطبيق بوضعه الحالي "لا يفي بالمتطلبات والأنظمة السارية في المملكة"، وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة.