3.4 مليار درهم إيرادات "مساندة" لطيران الإمارات

تسعى مجموعة طيران الإمارات لزيادة وارداتها هذا العام من خلال تقديم الخدمات المرافقة بهدف التغلب على الظروف الصعبة التي شملت عدم استقرار أسعار صرف العملات، وارتفاع كلفة الوقود التي تشكل نحو 41% من مجمل النفقات التشغيلية للمجموعة، بحسب صحيفة الخليج.

ورغم ذلك، فقد بلغت إيرادات المجموعة من أقسام إدارة الرحلات والعطلات والفنادق ومبيعات التجزئة وتموين الطائرات والتدريب والتعليم نحو 3.4 مليار درهم، وهو ما يشكل 5% من مجمل إيرادات طيران الإمارات في 2012 بحسب بيانات صادرة عن الناقلة .

وقالت مصادر في "الإمارات" إن الظروف الصعبة التي شملت عدم استقرار العملات وارتفاع كلفة الوقود تطلبت العمل بمنتهى التصميم والتماسك، وقد أظهرت المجموعة قدرات على مواصلة النمو والمحافظة على الربحية مدى عمق الفهم لطبيعة الأسواق التي تعمل الناقلة فيها .

وكان التقرير المالي للمجموعة أشار إلى أن عائدات طيران الإمارات نمت بنسبة 9.14% خلال العام المالي 2011 - 2012 لترتفع إلى 3.62 مليار درهم مقابل 54.4 مليار درهم خلال العام المالي الأسبق، لتمثل 4.92 % من إجمالي عائدات المجموعة البالغة 67.4 مليار درهم .

