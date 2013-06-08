بوغاتي تصنع 8 سيارات للأثرياء بـ2.5 مليون دولار للمركبة

لا تعتمد شركة بوغاتي للسيارات الإيطالية على كثرة الإنتاج السنوي لمركباتها، إنما فقط على النوعية وبكميات قليلة نظراً للأسعار الباهظة في كلفة الإنتاج.

وتعبر سيارات بوغاتي أغلى وأسرع سيارات في العالم، التي تظل الرقم واحد لدى الأثرياء والمشاهير من ناحية الطلب.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد قامت شركة بوغاتي بإنتاج سيارة جديدة تحت مسمى "فيرون غراند سبورت فيتيس.

واحتفلت الشركة بالرقم العالمي الجديد الذي حققته، بعدما تمكن السائق الصيني ليو أنتوني من قيادة السيارة "ليكسر" بها أعلى سرعة مسجلة حتى الآن والبالغة 408.84 كم/س.

وأعلنت بوغاتي أن الشركة قامت بتصنيع 8 نماذج من سيارة فيرون فيتيس وسيكون سعر كل واحدة منها 2.5 مليون دولار.

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بحسب إعلان الشركة، فإنه قد تم صناعة السيارة بالكامل من ألياف الكربون والتيتانيوم الخاص بتصنيع الطائرات.

وتأتي الطبعة المحدودة من السيارة بطلاء مزدوج من البرتقالي والأسود، كما أن لديها جناح سقف صمم خصيصاً لتوفير استقرار أفضل عند السرعات العالية. ويتم تجميع السيارة في 6 أسابيع، وتجميع المحرك في 7 أيام، ويتم ربط الجزء الأمامي في الجزء الخلفي لهيكل السيارة بـ 14 برغي فقط مصنوعة من التيتانيوم.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة الجديدة تنطلق من صفر إلى 100 كم في 2.6 ثانية فقط، وتحتاج السيارة لتتوقف من سرعة 408 كم إلى 0 كم إلى 10 ثوانٍ، وفرامل السيارة من صنع شركة تصنيع فرامل طائرات جمبو النفاثة.

وينتهي الوقود في 12 دقيقة في حالة استمرار السير بسرعتها القصوى، ولن تصمد الإطارات أكثر من 15 دقيقة في حالة السرعة القصوى، علما أن سعر الإطارات 15000 دولار ويتم استبدالها كل 10000 كم فقط.