3 مليارات درهم تحويلات "الإمارات للصرافة" بالربع الأول

بلغت التحويلات المالية عبر الإمارات للصرافة حول العالم 22.4 مليار دولار في 2012، بحسب صحيفة الخليج.

وقال سودهير كومار شيتي، مدير عام العمليات في شركة الإمارات للصرافة، إن قيمة التحويلات في الربع الأول من هذا العام وصلت إلى 3 مليارات درهم، وكانت الهند في المرتبة الأولى ثم بنغلاديش ثم باكستان ثم الفلبين .

أما التحويل إلى الدول العربية فكانت مصر في المركز الأول ثم المغرب. وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين في قطاع التحويلات المالية في سوق الإمارات مما يجعل المنافسة شرسة وصحية للعملاء بالحصول على خيارات واسعة، مشيراً إلى أن الإمارات للصرافة تعد لاعباً رئيسياً في مجال التحويلات المالية، حيث إنها تدير نحو 6% من إجمالي حجم التحويلات المالية العالمية، من خلال شبكة من 700 فرع في 30 بلداً.

وتوقع أن تزدهر أعمال شركات الصرافة مع الطفرة الحالية التي تشهدها الإمارات نحن نتوقع نمواً بنحو 10% - 12% في حجم الأعمال .