ائتلاف "أرابتك" يفوز بعقد بـ629 مليون دولار في الأردن

وقعت شركة "سرايا العقبة للتطوير العقاري"، اليوم الأحد، عقد إنهاء المرحلة الأولى من الأعمال المتبقية للمشروع سرايا العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 629 مليون دولار مع ائتلاف مقاولين عالمي بقيادة شركة "أرابتك القابضة" ومكوّن من ثلاث شركات كبرى ذات خبرة وباع طويلين في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، ويضم الائتلاف بجانب "أرابتك"، شركة اتحاد المقاولين و"دريك آند سكل للإنشاءات".

ويعد مشروع "سرايا العقبة" أولى وجهات "سرايا" السياحية، ويقع على الشاطئ الشمالي من مدينة العقبة الأردنية. ويشمل المشروع تطوير مخطط رئيسي يتألف من حوالي 634 ألف متر مربع تقريباً ويقام حول بحيرة شاطئية ليوسع الواجهة البحرية لخليج العقبة بمقدار 1.5 كيلومتر. وتفوق تكلفة المشروع المليار دولار.

وقال علي قولاغاصي، رئيس مجلس إدارة شركة "سرايا العقبة": "إن توقيع هذا العقد هو بمثابة الانطلاقة الجديدة للمشروع والذي سيساهم بتحقيق رؤية سرايا العقبة وتطلعاتها المستقبلية وتحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وهو أيضاً دليل قاطع على التزامنا الدائم تجاه منطقة العقبة ومساهمتنا الفعالة في النهضة التنموية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي والسياحي على صعيد المملكة ككل".

ومن جهته، قال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة: "هذا المشروع يعتبر من أبرز وأكبر المشاريع السياحية في المملكة، وتشارك في المشروع ثلاث شركات ذات قدرات متكاملة تمتلك سجلاً مهنياً حافلاً بالإنجازات وفق الجداول الزمنية المحددة وأرقى المواصفات العالمية. وسيلعب هذا المشروع دوراً محورياً في خلق العديد من فرص العمل للكوادر المحلية من المقاولين والموردين، مما سيؤدي لدعم قطاع الإنشاءات ودفع عجلة الاقتصاد المحلي والارتقاء به، وليس لدينا أدنى شك بالدور البارز الذي ستلعبه هذه الاتفاقية التي نبرمها اليوم في ترسيخ مكانة العقبة والأردن كإحدى أبرز الوجهات للسياحة والاعمال في المنطقة".

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها خلال 28 شهر من تاريخ توقيع العقد، على أن تضم أربعة فنادق عالمية مدارة من قبل شركتي "جميرا" الدولية وشركة "ستاروود" العالمية، كما ستضم سوق سرايا، ونادي الشاطئ، ومكاتب، وقصر المؤتمرات، والمدينة المائية، وجزء من الوحدات السكنية، والبنى التحتية، ومبنى الخدمات، وسكن الموظفين.