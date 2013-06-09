مسؤول: شركة "فيات" قد تبحث عن شريك لإنتاج جيب في الصين

قال سيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لشركة فيات يوم السبت إن شركة صناعة السيارات الإيطالية قد تبحث عن شريك جديد في الصين لمساعدتها على تصنيع سيارة "جيب" هناك في 2014.

وتطمح كرايسلر إلى إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة جيب جديدة في الصين في خطوة مهمة ضمن خطط فيات لبيع 300 ألف سيارة سنويا، في أكبر سوق للسيارات في العالم بحلول العام القادم.

وللشركة الإيطالية مشروع مشترك لإنتاج سيارات فيات في الصين مع شركة صناعة السيارات قوانغتشو أوتومبيل.

وقال مارشيوني "لدينا شريك جيد في الصين، ومن الممكن أن نستعين بشريك ثان لمشروع جيب".

وقال إن كرايسلر لا تجري محادثات حاليا مع شريك بخصوص جيب، لكنه أضاف أن "عددا من الأطراف أبدى اهتمامه".