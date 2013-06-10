استثمارات سعودية قطرية لبناء قرية لوجستية في الدمام

وقّعت شركة الخليج للمخازن القطرية، مذكرة تفاهم مع شركة العثمان السعودية القابضة، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية من أجل إنشاء قرية لوجستية على غرار القرية اللوجستية في قطر.

وبحسب بيان لشركة الخليج للمخازن على بورصة قطر، فإن الشركة الجديدة ستتوزع ملكيتها لتكون 49 في المائة لها، و51 في المائة لشركة العثمان القابضة.

وأوضحت الشركة أنها تقوم في الوقت الحالي مع شركة العثمان القابضة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من أجل التوقيع على العقد النهائي للشركة لاحقا.

يشار إلى أن القرية اللوجستية في قطر خدماتها المتوافرة تشتمل على التخزين بشكل خاص، وتقدم مخازن بأنواع ونوعيات مختلفة، حيث أنشئت القرية اللوجستية بهدف توفير مخازن لجميع المؤسسات سواء كانت بحجم صغير أو كبير، وتقدم خدمات لوجستية تبدأ من 600 متر مربع إلى 33 ألف متر مربع للمستودع الواحد.

كما تضم القرية اللوجستية أيضاً سكنا للعمال. وتعتبر القرية اللوجستية في قطر الشريان الرئيسي المستقبلي لشركة الخليج للمخازن، كما أنها تمثل مستقبل الخدمات اللوجستية في قطر، وكانت الشركة قد باشرت العمل بمشروع القرية اللوجستية في أواخر عام 2009.