كبير مصممي أبل الجديد في اختبار البقاء على عرش المنافسة

سيواجه جوناثان بول إيف كبير مصممي البرمجيات في شركة أبل أول اختبار حقيقي له في منصبه الجديد خلال الساعات القليلة القادمة، حين يعلن عن رؤيته وتصاميمه الجديدة لكل من جهازي آي باد وآي فون، وذلك خلال مؤتمر المطورين العالميين في سان فرانسيسكو.

وسيتم الكشف عن الجيل السابع لنظام الـios الذي تعمل به أجهزة أبل الذكية، ولم تطلق أبل أي منتج جديد منذ أكتوبر الماضي.

وانخفضت الحصة السوقية لشركة أبل بالثلث خلال هذه الفترة، بسبب منافسة الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

ودارت الإشاعات بأن النظام الجديد سيكون أبسط وأكثر أناقة وأقرب إلى العالم الحقيقي.