"سوني" تحقق مبيعات قياسية لشاشات (4K) في الشرق الأوسط

قال هيروياسو سوجياما، المدير العام لشركة "سوني الشرق الأوسط وإفريقيا"، "إن الشركة حققت في الشرق الأوسط، بيع أكبر عدد من تلفزيونات (4K) 84 إنش في العالم خارج اليابان، وكانت دولة الإمارات أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق هذه المبيعات القياسية".

وكانت "سوني" قد أطلقت خلال العام الماضي أول جيل من تلفزيونات سوني التي تعمل بتقنية 4K في دولة الإمارات، حيث حققت نجاحاً كبيراً.

وتعتبر "سوني الشرق الأوسط وإفريقيا" إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة "سوني" العالمية، وتمثل المركز الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف سوجياما خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده بمناسبة إطلاق طرازين جديدين بشاشات مقاس 65 إنش و55 إنش من مجموعتها من التلفزيونات التي تعمل بدقة (4K)، "بالرغم من أن مبيعاتنا من تلفزيونات 4K مقاس 84 إنش قد تجاوزت توقعاتنا، إلا أننا ندرك جيداً أن هذا المقاس لا يناسب ميزانية وحاجة جميع شرائح العملاء، لذلك وسعنا مجموعة منتجاتنا من تلفزيونات (LED 4K) لتشمل قاعدة أوسع من العملاء من خلال إطلاق طرازين جديدين".

وبصرف النظر عن عمليات التخزين في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، فإن سوني الشرق الأوسط وإفريقيا تترأس تنفيذ العمليات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلان وخدمة العملاء من خلال شركاء أعمالها ومكاتبها التمثيلية. وتعزز المكاتب التمثيلية في كينيا وباكستان، بالإضافة إلى 497 مركز خدمة معتمد كطرف ثالث حضور سوني في الأسواق الرئيسية في المنطقة.