افتتاح أعلى برج لولبي في العالم بعد تغيير اسمه لـ"كيان"

افتتحت شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري في حفل ضخم أقيم في دبي أمس، "برج كيان" الذي كان يحمل سابقاً اسم "إنفينيتي"، ويحمل الرقم القياسي كأطول مبنى لولبي في العالم، وبلغت تكلفته مليار درهم.

وتم خلال حفل الإطلاق الرسمي، تغيير اسم البرج ليحمل اسم الشركة المطورة، وتضمن الحفل الذي أقيم في منطقة مارينا دبي، عرضاً تخطيطياً ثلاثي الأبعاد هو الأول من نوعه على هذا الإنجاز المعماري اللولبي الذي يبلغ ارتفاعه 310 أمتار.

ويعتبر البرج الذي بيعت 80 في المئة من وحداته السكنية بالفعل أبرز مشاريع شركة كيان في دبي، وقد جذب أنظار العالم بتصميمه الفريد الملتوي بزاوية قائمة (90 درجة)، وانسجامه الرائع مع خط أفق دبي.

ويستدير كل طابق من "برج كيان" بمقدار 1.2 درجة عن الطابق الذي تحته، ليكمل البرج استدارة بزاوية قائمة تماماً (90 درجة) في الطابق الأخير، ما يعطيه شكله اللولبي. وتم استخدام ما مجموعه 25 ألف طن من شبكات فولاذ التسليح ضمن الهيكل الإنشائي للبرج.

وصمم برج كيان من قبل شركة "سكيدمور أوينغز آند ميريل" الشهيرة عالمياً وهي ذاتها التي أبدعت من قبل في تصميم "برج خليفة". ويتألف "برج كيان" من 75 طابقاً ويضم 495 شقة سكنية بمزيج لا يضاهى من التفرد والوظيفية، حيث يجمع بين التخطيط عالي الكفاءة للمساحات، وأرقى مواد البناء والإكساء.

وقال أحمد الحاطي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة كيان"، "في مدينة مثل دبي تعج بالمشاريع العقارية المتطورة ذات المستوى العالمي، أرادت كيان تطوير مشروع يتناغم مع هذه البيئة ويوفر نمط حياة فاخر، وأن يكون إضافة مميزة إلى المشهد المعماري الرائع لمدينة دبي. ويوفر برج كيان لقاطنيه إطلالة بانورامية خلابة على جزيرة النخلة ومرسى دبي".

يُذكر أن شركة كيان للاستثمار العقاري والتطوير بدأت نشاطها في قطاع دبي العقاري منذ العام 2004، وتغطي أعمالها، التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال سعودي، مجموعة واسعة من مشاريع التطوير العقاري، بدءاً من العقارات السكنية المميزة إلى المشاريع التجارية.

وتتولى الشركة كل جوانب أعمال التطوير، بما في ذلك تأمين المواقع والأراضي المناسبة للاستثمار، وتطوير المفاهيم التصميمية، ونماذج الاستثمار المالي، فضلاً عن إدارة المشاريع وإدارة العلاقات مع المساهمين والمعنيين، بالإضافة إلى التنفيذ الأمثل للمشاريع من البداية وحتى خدمات الإدارة ما بعد التسليم.