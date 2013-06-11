شركات سعودية توفر 70 ألف وظيفة للعمالة الهندية

قامت 150 شركة سعودية بتوفير 70 ألف فرصة وظيفية للعمالة الهندية التي صححت أوضاع إقامتها، توزعت ما بين وظائف قيادية ودنيا.

وأعلنت السفارة الهندية في الرياض أمس عن توفر فرص وظيفية للراغبين في البقاء بسوق العمل في المملكة، لافتة إلى توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل شاغرة، تقدمت بها قرابة 150 شركة سعودية، وفقا لصحيفة "الوطن".

وكشفت السفارة أن نصف الوظائف مختصة بالأعمال المهنية، وتشمل مهنتي العامل العادي والنظافة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعتبر الأكثر تضررا من قرارات وزارة العمل السعودية الأخيرة من بين الفئات الأخرى.

وذكرت الممثلية الهندية في الرياض أن العقود التي ستبرم بين رعاياها والشركات المتقدمة بالعروض ستكون عقودا خاصة بين طرفي العقد، ولن يترتب عليها أي التزامات في حال حصول أي سوء تفاهم أو إخلال أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها.

وأكدت أنها أطلقت "تنازل" عبر موقعها الرسمي، والتي ستساعد العمالة على نقل عمل من وظيفة لأخرى عند صاحب العمل الجديد.

ونصحت العمالة التي فشلت بالحصول على جوازات سفرها من كفلائها السابقين بضرورة التوجه إلى السفارة للحصول على المساعدة، لافتة إلى أنها خصصت عدة طلبات جديدة للحصول على جواز سفر بديل في مثل تلك الحالة، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وتبعا للتقارير، فإن النسبة الأعظم من العمالة الهندية المخالفة تفضل العودة إلى بلادها، حيث إن عملها السابق لن يكون آمنا بعد انقضاء فترة التصحيح.

يذكر أن الموقع الرسمي للسفارة ذكر أسماء وعناوين الشركات الراغبة باستقطاب العمالة، فضلا عن أرقام التواصل مع إدارات التوظيف فيها.