"أبل" تكشف عن نظام iOS 7 وخدمة iTunes Radio بمزايا قوية

كشفت شركة "أبل" النقاب عن خدمة iTunes Radio التي طال انتظارها, وهي خدمة تتيح للمستخدم الاستماع إلى الموسيقى بناءً على ما سبق واستمع إليه واشتراه عبر موقع iTunes.

وتهدف "أبل" بذلك منافسة شركتي Google وPandora وغيرهما من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة.

وتمتاز الخدمة الجديدة بأنها لا يدخلها إعلانات على العديد من أجهزة "أبل"، بالإضافة لعدة مزايا أخرى.

وقالت مواقع تقنية أجنبية إن هذه الخدمة جزء أساسي من نظام iOS 7 نظام تشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الـIpad الجديد الذي قامت أبل بالكشف عنه أمس, وهو أحدث منتج تطلقه أبل منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب شركة أبل فإن نظام iOS 7 الذي يمتاز بتحديث التطبيقات تلقائياً، سيكون متوافراً في السوق الخريف المقبل.

ومن بين المزايا لنظام أبل الجديد iOS 7 إضافة Control Center، وهي طريقة جديدة لم تكن موجودة في النظام الحالي، بالإضافة لطريقة ذكية في التعامل مع خاصية تعدد المهام الخاصة بالتطبيقات.

وفي النظام الجديد لم يعد يقتصر تطبيق Safari مقتصراً على 8 علامات تبويب فقط، كما يدعم النظام المكالمات الصوتية عالية الجودة من خلال الفيس تايم.

ويتمتع نظام iOS 7 بخاصية غلق الجهاز في حال سرقته أو فقده، بالإضافة لإمكانية حجب الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتصال أو إرسال الرسائل، مع إمكانية مزامنة الإشعارات على جميع الأجهزة التي تعمل على نظام iOS 7.