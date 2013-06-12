مستثمرون: أزمة سوريا تهدد شركات النقل البري السعودية

طالب مستثمرون في قطاع النقل البري السعودي، بتدخل الجهات المعنية في المملكة للحفاظ على استثمارات قدرها 800 مليون ريال مهددة بالضياع نتيجة الأزمة السورية.

وطالب المستثمر عبد الله الحمادي بضرورة دعم قطاع النقل البري لإنقاذه من خطر الإفلاس، جراء توقف نشاطه منذ عامين تقريبا على خلفية الأزمة السورية، مشيرا في تصريحاته لصحيفة عكاظ السعودية، إلى أن التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في القطاع تخولها النقل الخارجي فقط، وبالتالي فإن تداعيات الأزمة السورية عطلت الأسطول بشكل كامل.

وأضاف أن المحطات الخارجية التي تعتمد عليها في استمرار نشاطها أصيبت بالشلل التام، سواء بالنسبة للأردن أو سورية أو تركيا، مؤكدا أن حركة النقل البري للعواصم الخليجية تراجعت بشكل كبير، بسبب منافسة الطيران الاقتصادي.

وأكد الحمادي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الشباب، معتبرا تغافل الدولة عن منح هذه الشركات قروضا على غرار التسهيلات الممنوحة لمحطات الوقود أمر غير مفهوم على الإطلاق.

وأشار إلى أن البنوك الوطنية تضع قائمة طويلة من المتطلبات لتوفيرها للموافقة على منح القروض، لافتا إلى أن برنامج (كفالة) الذي يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن الاستفادة منه، خصوصا وأن قيمة القرض تبدأ من 500 ألف ــ 1.5 مليون ريال، فيما تصل قيمة الحافلة الواحدة 1.8 مليون ريال، مبينا أن عدد الشركات العاملة في قطاع النقل تتجاوز 15 شركة في القطيف وحدها، حيث يتراوح أسطولها بين 10 إلى 300 حافلة، مقدرا حجم استثمارات هذه الشركات بنحو 500 إلى 800 مليون ريال تقريبا.

وقال: إن المطالبات بفتح الطريق أمام الشركات لممارسة النقل الداخلي لم تلق بالا من لدن وزارة النقل، مبررة عدم الاستجابة بوجود عقود امتياز مع شركة وطنية للنقل الداخلي، وبالتالي فإن المنافسة ستكون متاحة بمجرد انتهاء فترة الامتياز الممنوحة للشركة، معتبرا أن شركات النقل البري تعتمد على المحطات الخارجية في الحصول على الموارد المالية، حيث يشكل الأسطول المخصص للنقل الخارجي 70 إلى 80 في المئة، فيما تتوزع بقية الأسطول بين النقل المدرسي، ونقل المعتمرين.