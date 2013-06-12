"بوينج" تتوقع زيادة الطلب على طائراتها إلى 35 ألف طائرة

كشف تقرير سنوي صادر عن شركة بوينج أن الشركة رفعت توقعاتها بشأن زيادة الطلب على طائراتها التجارية إلى أكثر من 35 ألف طائرة جديدة، تقدر قيمتها بـ 4,8 تريليون دولار أميركي خلال العشرين عاماً القادمة.

وقال التقرير إن حجم أساطيل الطائرات على المستوى العالمي سيتضاعف خلال العقدين القادمين، مع توقع نمو حركة المسافرين وحركة الشحن بمعدل 5% سنوياً، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال راندي تينسيث، نائب رئيس عمليات التسويق في "بوينج للطائرات التجارية": "تمنحنا هذه التوقعات ثقة كبيرة حيال زيادة معدلات إنتاجنا والاستثمار في منتجات جديدة مثل ’777إكس‘ و’787-10إكس‘. فشركات الطيران تطالب بالمزيد من الكفاءة، وهذا بالضبط ما نسعى لتزويدهم به".

وتشكل سوق الطائرات ذات الممر الواحد التي يغطيها الجيل المقبل من طائرات 737 وطائرات "737 ماكس" المستقبلية المحرك الرئيسي للتوقعات. إذ تواصل هذه السوق إظهار أداء قوي مع الحاجة إلى 24,670 طائرة جديدة من هذه الفئة نظراً لنمو شركات الطيران منخفضة التكلفة وشركات الطيران في الأسواق الناشئة.

ويتناول جزء كبير من التوقعات الطائرات ذات البدن العريض، مثل بوينج 747-8 و777 و787 دريملاينر، إذ يكشف التقرير عن الحاجة إلى 8,590 طائرة جديدة من هذه الفئة. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى قيام شركات الطيران باستبدال طائراتها القديمة بطائرات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وتواصل سوق الطائرات الجديدة سعيها لتكون أكثر توازناً على الصعيد الجغرافي خلال العقدين القادمين، كما تتصدر منطقة آسيا المحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، عمليات تسليم الطائرات. وقال تينسيث: “يركز عملاؤنا على تنمية شبكاتهم، وتعزيز قدراتهم والاستثمار في أساطيل جديدة. وتسهم هذه التوجهات في صياغة الطلب في السوق على طائرات تمتاز بكفاءة عالية، وانخفاض تكاليف تشغيلها، وتقنياتها الصديقة للبيئة وتوفير تجربة مميزة للركاب.