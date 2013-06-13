أوروبا تعتزم فرض رسوم بـ4.7% على وقود الطائرات الخليجي

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم نسبتها 4.7%، على واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط اعتباراً من العام القادم، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات شركات الطيران الأوروبية المتعثرة.

وتأتي الرسوم الجديدة بعدما شطب الاتحاد الأوروبي دول الخليج من برنامج تفضيلي يمنح أفضلية تجارية للاقتصادات النامية نظراً لتصنيفها ضمن الاقتصادات ذات دخل أعلى من المتوسط من قبل البنك الدولي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومن ناحية أخرى، حث مسؤولون بالاتحاد الأوروبي دول الخليج على استئناف محادثات التجارة الحرة بين الطرفين التي توقفت منذ أعوام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الرسوم.

ويمكن أن يكون لتلك الرسوم تأثير كبير على أسعار وقود الطائرات فى أوروبا وعلى المصافى النفطية فى الشرق الأوسط التى قد تفقد سوقا رئيسية.

وقال مسئول كبير فى شركة منتجة للوقود بالشرق الوسط "ستحدث فوضى.. أوروبا تعانى من نقص الوقود... فى النهاية سيتحمل المستهلك التكلفة".

وبلغ الطلب الأوروبى على وقود الطائرات 1.2 مليون برميل يوميا فى 2012، يتم استيراد ثلثه ومعظمه من الشرق الأوسط وفقا لوكالة الطاقة الدولية وتجار.