الدار وصروح تحددان نهاية الشهر الجاري لإتمام اندماجهما

قالت شركتا الدار وصروح الإمارتيتان إنهما تتوقعان الحصول على القرار الوزاري للموافقة على الاندماج بينها خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 من الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن فترة اعتراض الدائنين على الاندماج بحسب قانون الشركات التجاري قد انقضت.

يذكر أنه تم الاتفاق مع سوق أبوظبي على عدم ضرورة سحب إدراج شركة صروح قبل إنهاء عملية الاندماج، وبالتالي سيستمر تداول أسهم الشركة لحين الانتهاء من الصفقة كليا.

وسينطلق التداول بأسهم الكيان الجديد تحت مسمى الدار صروح العقارية في يوم التداول الأول اللاحق لنفاذ الاندماج. يشار إلى أنه سيتم استبدال سهم في صروح مقابل 1.28 سهم تقريبا في الدار.