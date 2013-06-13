"فودافون" تطلق تحويل الأموال عبر الهاتف لأول مرة في مصر

أطلقت "فودافون مصر"، التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، اليوم الخميس، خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لأول مرة في مصر بالتعاون مع "بنك التعمير والإسكان" الحكومي.

وقالت فودافون مصر في بيان إن خدمة "فودافون كاش" توفر وسيلة لتحويل الأموال بسرعة وسهولة، إذ يزور العميل أحد فروع فودافون للتسجيل وإيداع المبلغ، وبعد ثوانٍ معدودة يستطيع المرسل إليه سحب المبلغ من أي فرع من فروع الشركة بعد أن يقوم بالتسجيل وفقاً لضوابط البنك المركزي.

وقال جون سعد، رئيس قطاع إدارة التسويق في فودافون مصر في مؤتمر صحافي "الخدمة ستبدأ من اليوم. فودافون هي أول شركة في مصر تقدم هذه الخدمة من خلال 250 فرعاً لها في جميع أنحاء البلاد".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حاتم دويدار "الخدمة ستقدم مجاناً للعملاء خلال الشهور الأولى"، لكنه رفض الكشف عن الإيرادات المتوقعة في العام الأول للخدمة أو عدد المشتركين المتوقعين.

وقالت الشركة في البيان إن البنك المركزي جعل الحد الأقصى للتحويلات المالية عبر الخدمة ثلاثة آلاف جنيه يومياً (نحو 429 دولاراً) على ألا تزيد التحويلات على خمسة آلاف جنيه شهرياً. ووضع البنك حداً أقصى ألف جنيه للعملية الواحدة.

وقال دويدار إن فودافون ستقدم الخدمة بالجنيه المصري فقط. وأضاف أن الشركة "ستفتح مئات المنافذ شهرياً" لتقديم الخدمة في إشارة إلى الموزعين المعتمدين.

وقال أيضاً إن فودافون تعتزم فتح 30 فرعاً جديداً لها خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في أبريل/نيسان 2014.

وكان وزير الاتصالات المصري، عاطف حلمي، قد أعلن في أبريل الماضي تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر شركات الهاتف المحمول. وكانت مصر تدرس منذ سنوات السماح لشركات المحمول بتقديم هذه الخدمة، لكنها أرجأت القرار عدة مرات بسبب عوامل، من بينها فترات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

(الدولار= 6.9934 جنيه مصري)