"فودافون" تعرض شراء كابل دويتشلاند بـ9.3 مليار دولار

فاتحت مجموعة فودافون البريطانية العملاقة للاتصالات شركة كابل دويتشلاند الألمانية للكابلات في شرائها للأخيرة في صفقة تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو، أي نحو 9.3 مليار دولار.

ومن شأن الصفقة إذا ما نجحت أن تعزز قطاع الشركة لربط التلفزيون بالاتصالات. ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فقد أكدت المجموعة أنها فاتحت الشركة مع إمكانية تقديم عرض لها، إذ إنها ستضيف شبكة فريدة من الكابلات إلى عمليات فودافون للهاتف المحمول في بريطانيا. وأضافت فودافون أنه ليس هناك تأكيد بتقديم عرض.

وأوضح فيتوريو كولاو، المدير التنفيذي لفودافون، أن المجموعة يجب أن تتوسع خارج قطاعها اللاسلكي التقليدي لمنافسة شركات الاتصالات الأوروبية الكبيرة والمجموعات الإعلامية التي تقدم مختلف الخدمات، مثل التلفزيون وخدمات الهاتف المحمول واتصالات النطاق العريض في عروض مجمعة لعملائها.

وأرجأت فودافون في فبراير اهتمامها بالشركة الألمانية على الرغم من تأجيل المفاوضات آنذاك مع استمرار الاهتمام بالمجموعة. وتقوم كابل دويتشلاند التي يبلغ رأسمالها السوقي 6.6 مليار يورو بتقديم خدمات اتصالات النطاق العريض والهاتف والخدمات التلفزيونية لنحو 8.5 مليون أسرة وتوظف 3500 عامل.

