زيادة الرسوم يرفع إيرادات "قناة السويس" 1% في مايو

قالت هيئة قناة السويس المصرية إن إيرادات القناة ارتفعت 1% في مايو مقارنة معها قبل عام لتصل إلى 438.1 مليون دولار بفضل زيادة في إجمالي حمولات ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تعبر القناة وزيادة في رسوم العبور.



وكانت إيرادات القناة بلغت 434.6 مليون دولار في مايو من عام 2012 بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولار في أبريل الماضي.



والقناة من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.



ورفعت الحكومة المصرية رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول مايو في مسعى لزيادة الإيرادات في وقت يكافح فيه الاقتصاد لمواجهة أزمة في العملة.



وقال محمود رزق نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس إن الارتفاع الذي شهدته حمولات ناقلات النفط وسفن البضائع العامة كان وراء الزيادة التي حققتها قناة السويس في العائدات خلال شهر مايو.



وأضاف أن حمولات ناقلات النفط زادت في مايو 22.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بينما ارتفعت حمولات سفن البضائع العامة 33%.



وقال رزق "ساهمت زيادة رسوم المرور التي بدأ تطبيقها منذ الأول من مايو الماضي أيضا في زيادة العائدات خلال مايو."



وتابع أن الانخفاض في عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال المارة بقناة السويس لا يزال مستمرا بسبب اتجاه الصادرات القطرية من الغاز إلى اليابان.



واضطرت شركات الطاقة اليابانية إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في 2011 حيث تستورد اليابان حاليا ثلث الشحنات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.



وتوقع رزق أن ترتفع شحنات الغاز الطبيعي المارة بقناة السويس مجددا في 2014 حيث من المتوقع استئناف الصادرات القطرية إلى أوروبا والولايات المتحدة.

