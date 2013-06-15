18.4 مليون دولار أرباح "سوليدير" لبنان في 2012

بلغت أرباح شركة سوليدير، كبرى شركات العقارات في الشرق الأوسط 4 .18 مليون دولار أميركي لعام 2012 .

وقالت الشركة التي تعيد إعمار وسط بيروت التجاري في بيان نشر أمس، إن مبيعات الشركة تأثرت سلباً بالأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الاقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة.

وأضافت أنه بالرغم من انخفاض المبيعات العقارية من 242 مليون دولار في العام 2011 إلى 50 مليون دولار في العام ،2012 أي بنسبة حوالي 80%، وذلك لانعدام حماس المستثمرين في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، فلقد تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية الأخرى حيث سجل نمو ملحوظ بنسبة 9% في الإيرادات الناتجة عن الإيجارات ليصل مجموع الإيرادات إلى حوالي 54 مليون دولار .

وأشارت سوليدير إلى أن موجوداتها لا تزال ذات قيمة مرتفعة متمثلة بمخزونها من الأراضي المعدة للبيع أو للتطوير الذي يتكوّن من حوالي 1 .87 مليون متر مربع بناء تقدّر قيمتها بحوالي 8 مليارات دولار على أساس أسعار السوق الرائجة .

أما محفظة الأملاك المبنية والمنتجة للإيجار فتبلغ قيمتها حالياً حوالي 1 .2 مليار دولار ما عدا الزيادة المرتقبة عند انتهاء مبنى مجمّع دور السينما والمركز الترفيهي والمتوقّع إنجازه والبدء بتشغيله في الفصل الأخير من العام 2013 .

وقالت سوليدير إنها مستمرة بالمحافظة على مستوى مرتفع من السيولة النقدية بقيمة حوالي 149 مليون دولار ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع الأراضي بقيمة حوالي 553 مليون دولار، أي ما مجموعه 702 مليون دولار في نهاية العام ،2012 بينما تبلغ في المقابل مديونية الشركة تجاه المصارف 667 مليون دولار، أو حوالي 7% من القيمة السوقية للموجودات .

كما أن محفظة الشركة من أسهم الخزينة البالغ عددها 4 .8 مليون سهم وقيمتها حوالي 63 مليون دولار على أساس 13 دولاراً للقيمة السوقية للسهم الواحد، و4 .3 مليون سهم من أسهم شركة سوليدير إنترناشونال، أو ما يعادل 39% من رأسمالها، تقدّر قيمتها بحوالي 750 مليون دولار وفق محفظة مشاريع التطوير الجاري العمل عليها حالياً .

