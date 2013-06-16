"حلواني إخوان" تعتزم الاستحواذ على شركة أغذية مصرية

قالت شركة حلواني إخوان السعودية، إن شركتها التابعة في مصر (حلواني إخوان مصر)، تقدمت أمس بعرض مبدئي غير ملزم ضمن عروض أخرى إلى شركة مساهمة مصرية مدرجة في السوق المالية المصرية، تعمل في صناعة الأغذية يبلغ رأسمالها 92 مليون جنيه مصري، وذلك بنية الاستحواذ عليها بنسبة تصل إلى 100 في المئة من رأس المال.

وقالت "حلواني إخوان" في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية، إن مدة سريان العرض المقدم خمسة أشهر من تاريخ التقديم.

وبحسب البيان، تتلخص شروط العرض في ألا تقل نسبة الاستحواذ عن نسبة 51% من رأس المال وإنهاء جميع إجراءات فحص العناية المهنية اللازمة في مثل هذه الأحوال، وذلك قبل تقديم العرض النهائي الملزم، وتخضع عملية الاستحواذ للقوانين والقواعد والإجراءات في السوق المالية المصرية المطبقة في مثل هذه الحالات، وقد قامت الشركة التابعة بتعيين مستشار مالي لعملية الاستحواذ.

وستقوم الشركة التابعة بتمويل عملية الاستحواذ من خلال مواردها الذاتية، بالإضافة إلى ترتيب الحصول على تمويل بنكي وفق أحكام الشريعة الإسلامية بدون أي ضمانات على شركة حلواني إخوان الأم.

وتأتي هذه المبادرة من شركة حلواني إخوان توافقاً مع استراتيجية الشركة في التوسع في مجال صناعة الأغذية وتعزيز حصتها السوقية وخلق مصادر للنمو بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها، حيث من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ بعد اكتمالها أثر مالي إيجابي على نتائج شركة حلواني إخوان مصر وشركة حلواني إخوان الأم.