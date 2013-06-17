الدار تمنح أرابتك مشروعاً في كازخستان بـ 4 مليارات درهم

أعلنت شركتا الدار العقارية وأرابتك القابضة عن ترسية عقد بقيمة تقارب 4 مليارات درهم على مشروع مشترك بقيادة أرابتك، لإنشاء "مشروع أبوظبي بلازا" في قلب العاصمة الكازاخستانية، أستانا.

ويتألف المشروع المشترك من شركة أرابتك القابضة وشركة اتحاد المقاولين.

وقامت شركة الدار العقارية، بصفتها الشركة المسؤولة عن التطوير نيابة عن مالك المشروع، ومن خلال شركة الدار يوروآسيا التابعة لها، بترسية عقد إنشاء مشروع أبوظبي بلازا وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ويتألف من 5 أبراج يصل أطولها إلى ارتفاع 320 متراً، بحسب بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه.

ومن المقرر البدء بأعمال الإنشاء قريباً بحيث ينتهي العمل بالمشروع في 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية علي عيد المهيري "يعتبر مشروع أبوظبي بلازا جزءاً هاماً من عمليات التطور الضخمة التي تشهدها العاصمة أستانا ودولة كازاخستان بأسرها".

ويشار هنا إلى أن تشييد مشروع أبوظبي بلازا جاء نتيجة نمو عدد السياح الزائرين للعاصمة الكازاخستانية، ويعزز المشروع الروابط بين دولة الإمارات وكازاخستان. وسيضم المجمع فندق من فئة الخمس نجوم و 566 وحدة سكنية فاخرة و107 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ومركز تجاري تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، فضلاً عن أربعة مواقف للسيارات تتسع لما يزيد عن 4 آلاف مركبة. وتعتزم شركة الدار العقارية من خلال إطلاق مشروع أبوظبي بلازا إرساء معايير جديدة وعالية لمرافق الإقامة والعمل والترفيه في كزاخستان، حيث سيغدو هذا المشروع مجتمعاً ينبض بالحياة على مدار الساعة، ويوفر لقاطنيه باقة متكاملة من حلول الأعمال والسكن والترفيه.