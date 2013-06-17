طيران الإمارات تشغل 60 رحلة إضافية للسعودية خلال رمضان

أعلنت "طيران الإمارات" عن عزمها تشغيل 60 رحلة إضافية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وسوف توفر الرحلات الإضافية إلى كل من جدة والمدينة المنورة وسائل انتقال سهلة لآلاف المسافرين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل. ومن المقرر أن تشغل الناقلة 42 رحلة إضافية بين دبي وجدة من 5 يوليو/تموز حتى 16 أغسطس/أب 2013. بالإضافة إلى تسيير 17 رحلة إضافية بين دبي والمدينة المنورة من 16 يوليو/تموز حتى 31 يوليو المقبل.

وتقتصر الرحلات الإضافية إلى جدة والمدينة المنورة على المسافرين الراغبين في أداء مناسك العمرة والذين لديهم تأشيرة دخول الأراضي السعودية. في حين تتوافر رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى محطاتها الأربع في المملكة التي تشمل جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، أمام عملاء الناقة كالمعتاد.

وسوف تغادر الرحلات الإضافية إلى جدة عند الساعة 10:25 صباحاً والساعة 09:00 مساءً في أيام مختلفة على مدى خمسة أسابيع. أما رحلة طيران الإمارات إلى المدينة المنورة فسوف تغادر دبي الساعة 10:25 صباحاً أو الساعة 21:00 مساءً حسب أيام الأسبوع.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإيران: "تحرص طيران الإمارات على توفير أفضل الخدمات لجميع ركابها على الأرض وفي الأجواء، خاصة في هذا الوقت من السنة حيث يتزايد إقبال المسلمين من مختلف أنحاء العالم على زيارة الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة".

وأضاف: "نتوجه بجزيل الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية والسلطات المعنية لمنحنا الموافقة على تسيير هذه الرحلات الإضافية".