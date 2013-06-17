"زين": الإعفاء الضريبي يعزز أداءنا التشغيلي في السودان

أشادت "مجموعة زين" الكويتية بقرار الحكومة السودانية الأخير، الذي منحت بموجبه قطاع الاتصالات إعفاء ضريبياً لمدة 3 سنوات، وهو القرار الذي وصفته المجموعة بأنه سيكون له تأثير إيجابي على عملياتها التشغيلية في السودان.

وأثنت مجموعة زين على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السودانية واهتمامها بمساندة ودعم قطاع الاتصالات المتنقلة عصب الاقتصاد الوطني السوداني، مبينة أن هذا القرار يحمل معه دلالات واضحة تؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية السودانية، خصوصاً بعد التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات المتنقلة، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد الزيارة التي قام بها وفد من مجلس إدارة مجموعة زين إلى الرئيس عمر البشير رئيس دولة السودان الذي أكد لوفد المجموعة أنه يثمن ويقدر الاستثمارات الكويتية في السودان، وللموقف المشرف للحكومة الكويتية وللشعب الكويتي مع قضايا السودان.

وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة زين" أسعد البنوان، "لقد لمسنا خلال زيارتنا للرئيس السوداني تفهماً واضحاً لمطالبنا، وحرصه على تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية في السودان".

ووصف هذا القرار الذي وصفه بأنه سيعزز من استثمارات زين في السودان، والوفاء بالتزاماتها ووعودها اتجاه المواطن السوداني الذي ارتبطت معه بعلاقة وثقة منذ دخولها إلى السوق السودانية قبل سبع سنوات.

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "زين السودان" بدر ناصر الخرافي، "هذا القرار يحمل معه دلالة كبيرة على تفهم القيادة السياسية في الدولة لطبيعة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في السودان، حيث يبرهن على حرص الحكومة السودانية على تشجيعها ودعمها للاستثمارات، ومع سياسة الإعفاء الضريبي التي أقرها القرار لمدة ثلاث سنوات، فإن شركة زين متشجعة على مواصلة وتطوير عملياتها في السودان".

وأضاف "في ظل وجود هذا الاهتمام من السلطات الحكومية بدعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنعلن أن شركة زين السودان تعكف الآن على بناء مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الخرطوم كخطوة منها لتعزيز مواقعها التنافسية باعتبارها الشركة الأكبر والأوسع انتشاراً في كافة القطر السوداني".

الجدير بالذكر أنه تطبيقاً لسياسة ومعايير عمل المجموعة، فقد نجحت شركة زين السودان في إحداث تأثير فعال في الاقتصاد الوطني، فبخلاف أنها ضخت استثمارات على مر السنوات الماضية بقيمة 3,5 مليار دولار استثمرتها الشركة في تحديث قطاع الاتصالات، ليصبح السودان واحدا من الدول التي تتمتع بشبكة اتصالات حديثة ببنية تحتية متطورة، فقد قدمت الشركة مدخولات نقدية لخزينة الدولة بقيمة ملياري دولار تقريبا على مر السنوات الماضية.

كما أن زين استمرت كأكبر مشغل لخدمات الهاتف النقال في السودان منذ دخولها إلى السوق السودانية قبل سبع سنوات، بحصة سوقية قدرها 52%، ومع استمرار نمو قاعدة العملاء بفضل خطط التشغيل والتوسعات التي تقوم بها الشركة لنشر شبكتها في كافة المناطق، فإن عدد عملاء زين في السودان الآن يمثلون الآن أكثر من 12.5 مليون عميل، حيث تشكل قاعدة عملاء زين في السودان ما يعادل 28% من إجمالي قاعدة عملاء المجموعة، كما تساهم الشركة بما نسبته 15% من إجمالي إيرادات المجموعة كما في نهاية الربع الأول لعام 2013 .