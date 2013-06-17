شركة "ديل" للحواسيب تفتتح مصنعاً جديداً في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

افتتحت شركة ديل الأميركية للكمبيوتر مصنعاً جديداً بمدينة تشينجدو بجنوب غرب الصين.

وصرّح رئيس الشركة مايكل ديل خلال مراسم الافتتاح التي جرت مؤخراً في مدينة سيشوان الصينية بأن هذه الخطوة تظهر "أهمية الصين بالنسبة لاستراتيجية شركة ديل ومستقبلها".

وأقيم المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ سبعة ملايين كمبيوتر سنوياً، وسوف يضطلع بدور مهم في سلسلة التوريد العالمية للشركة. وبجانب توريد أجهزة الكمبيوتر للسوق الصينية، تريد شركة ديل تلبية الاحتياجات الأوروبية والأميركية من مدينة تشينجدو التي يقطنها عشرة ملايين نسمة.

ومن المقرر أن تستضيف تشينجدو أيضاً فعاليات منتدى "فورتشن" العالمي الذي يشارك فيه ممثلون من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.