"الإمارات للصرافة" يفوز بـ"سوبر براند" للعام الخامس

فاز "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" بجائزة أفضل العلامات التجارية "سوبر براند" من مجلس "سوبر براندز الإمارات"، فرع الهيئة العالمية المخصصة بالعلامات التجارية التي تتكون من العديد من المجالس المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ويمتلك "مركز الإمارات للصرافة" أكثر من 700 فرع في 30 بلداً عبر القارات الخمس، منها 125 فرعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمركز علاقات قوية مع أكثر من 150 بنكاً من البنوك العالمية واسعة الانتشار.

وحصل المركز على هذه الجائزة للمرة الخامسة على التوالي، نظرا للعلاقات المتميزة مع العملاء، والتي تشمل تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وخلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال في دبي فيستفال سيتي، قال براموث مانجات، نائب المدير العام - العمليات العالمية، في "مركز الإمارات للصرافة"، "إن الفوز بهذه الجائزة مجدداً من "مجلس سوبر براندز الهيئة العالمية" فخر كبير لنا ولكي نتأكد أن جهودنا من أجل التميز قد تم الاعتراف بها من قبل "سوبر براندز" وهو ما يزيد من جهدنا لتحقيق المزيد من التميز".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتسويق في "مركز الإمارات للصرافة" كوباكومار بهارجفان، إننا في مركز الإمارات للصرافة، نتعامل وبانتظام مع أكثر من 6 ملايين عميل، وهذا دليل كاف على تميزنا. وهذه الجائزة اعتراف من قبل العملاء بمجهوداتنا، ونحن نواصل السير إلى إضافة المزيد من الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "إن تحقيق أفضل النتائج دائما سمة دائمة لمركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، سواء كان ذلك في تقديم خدمات مبتكرة، واعتماد أحدث التقنيات أو تقديم الخدمات السهلة والميسرة للعملاء".

فاز "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" بجائزة أفضل العلامات التجارية "سوبر براند" من مجلس "سوبر براندز الإمارات"، فرع الهيئة العالمية المخصصة بالعلامات التجارية التي تتكون من العديد من المجالس المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ويمتلك "مركز الإمارات للصرافة" أكثر من 700 فرع في 30 بلداً عبر القارات الخمس، منها 125 فرعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمركز علاقات قوية مع أكثر من 150 بنكاً من البنوك العالمية واسعة الانتشار.

وحصل المركز على هذه الجائزة للمرة الخامسة على التوالي، نظرا للعلاقات المتميزة مع العملاء، والتي تشمل تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وخلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال في دبي فيستفال سيتي، قال براموث مانجات، نائب المدير العام - العمليات العالمية، في "مركز الإمارات للصرافة"، "إن الفوز بهذه الجائزة مجدداً من "مجلس سوبر براندز الهيئة العالمية" فخر كبير لنا ولكي نتأكد أن جهودنا من أجل التميز قد تم الاعتراف بها من قبل "سوبر براندز" وهو ما يزيد من جهدنا لتحقيق المزيد من التميز".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتسويق في "مركز الإمارات للصرافة" كوباكومار بهارجفان، إننا في مركز الإمارات للصرافة، نتعامل وبانتظام مع أكثر من 6 ملايين عميل، وهذا دليل كاف على تميزنا. وهذه الجائزة اعتراف من قبل العملاء بمجهوداتنا، ونحن نواصل السير إلى إضافة المزيد من الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "إن تحقيق أفضل النتائج دائما سمة دائمة لمركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، سواء كان ذلك في تقديم خدمات مبتكرة، واعتماد أحدث التقنيات أو تقديم الخدمات السهلة والميسرة للعملاء".