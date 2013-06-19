"موانئ دبي" تبني محطة حاويات في ميناء نهرو بمومباي

وقعت "موانئ دبي العالمية"، مشغل المحطات البحرية العالمي، اليوم عقد بناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء جواهر لال نهرو، وذلك في حفل خاص أقيم بالمناسبة بحضور وزير الشحن البحري الهندي سري جي كي فاسان ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

وكانت موانئ دبي العالمية قد تلقت رسالة الموافقة على مشروع محطة بوابة نافا شيفا (الهند) الجديدة في نوفمبر من العام الماضي.

وقام كل من وزير الشحن البحري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية خلال الحفل بتبادل وثائق عقد الامتياز التي وقعها كل من سري إن إن كومار، رئيس مجلس إدارة ميناء جواهر لال نهرو وأنيل سينج، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - شبه القارة الهندية، بحضور كبار الشخصيات في الحكومة الهندية إضافةً إلى كبار المسؤولين في كل من أمانة ميناء جواهر لال نهرو وموانئ دبي العالمية.

وستعمل المحطة الجديدة التي تمتد على مساحة 27 هكتاراً بطول 330 مترا على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جواهر لال نهرو بنحو 800 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) ما يؤدي إلى تخفيف الازدحام الذي يشهده الميناء. وسوف تستثمر موانئ دبي العالمية حوالي 200 مليون دولار أمريكي في بناء محطة الحاويات الجديدة بمحاذاة محطة حاويات نافا شيفا الدولية التي تقوم الشركة حاليا بتشغيلها. يشار إلى أن محطة الحاويات الجديدة تضم غاطساً بعمق 13.5 متراً وسوف تقوم موانئ دبي العالمية بتزويدها بأربع رافعات جسرية حديثة و12 رافعة ذات إطارات مطاطية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، "سنقوم من خلال عقد الامتياز الذي يمتد إلى 17 عاماً بالاستثمار على المدى الطويل ونتطلع قدماً للاستمرار في العمل مع أمانة الميناء مستقبلاً".

ومن جانبه قال أنيل سينج، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - شبه القارة الهندية، "لقد عملنا عن كثب مع أمانة ميناء جواهر لال نهرو على مدى سنوات عديدة وكنا أول شريك من القطاع الخاص للميناء في عام 1997 حين بدأنا استثمارنا في محطة حاويات نافا شيفا الدولية. سويا قمنا بلعب دور أساسي في خدمة التجارة المتنامية التي تشهدها الهند على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر أمانة ميناء جواهر لال نهرو على دعمهم المتواصل وعلى منحهم إيانا الفرصة لتمتين شراكتنا مع الميناء مرة أخرى من أجل توفير مرافق عالمية المستوى تعزز التجارة الهندية".