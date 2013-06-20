أرامكو: تحالف لتشغيل آلاف السعوديين بمشروع مصفاة جازان

أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، إنشاء تحالف بين كافة مقاولي مشروع مصفاة جازان و"أرامكو"، ضمن خطط الشركة لاستقطاب وتدريب وتوظيف الآلاف من أبناء المنطقة في كافة مراحل المشروع.

وتبدأ هذه الخطوة بمرحلة التصميم الهندسي، مروراً بمرحلة الإنشاء، وانتهاء بتشغيل المصفاة، إذ تم تخصيص مركزي تدريب لتأهيل الشباب، وهما مركزا "الحقو" و"الدرب"، وذلك عبر المؤسسة العامة للتدريب المهني، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وقال الفالح: "سيبدأ تشغيل هذه المراكز قريباً لتدريب 5 آلاف شاب، ووظفت الشركة ومقاولوها أيضاً نحو ٢٠٠ مهندس من حديثي التخرج في جامعة جازان للعمل في إنشاء المشروع".

يأتي ذلك بعد استقبال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان في مكتبه، أمس، رئيس شركة أرامكو والوفد المرافق له، الذي زار المنطقة.