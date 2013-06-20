إيرباص تحصد طلبيات مؤكدة بـ39 مليار دولار في معرض باريس

أبرمت إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات صفقات جديدة لبيع 90 طائرة يوم الخميس، ليبلغ إجمالي الطلبيات والتعهدات التي تقدمت بها شركات طيران لشراء طائرات من إيرباص في معرض باريس الدولي للطيران 466 طائرة بقيمة 68.7 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقالت إيرباص في مؤتمر صحافي بالمعرض إنها تلقت طلبيات شراء مؤكدة تتضمن 241 طائرة بقيمة 39.3 مليار دولار.

وفازت إيرباص بالجولة الأخيرة من الطلبيات من شركات الطيران هونغ كونغ أفييشن كابيتال وسبيريت إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.

ووقعت يونايتد إيرلاينز صفقة مؤكدة مع إيرباص لشراء طائرات ‭‭A350-1000‬‬ بقيمة3.3 مليار دولار بعدما كانت في وقت سابق هذا الأسبوع من أوائل الزبائن الذين تعاقدوا مع بوينغ الأميركية المنافسة على شراء النسخة الجديدة من طائرة الأحلام ‭‭787-10‬‬.

وأعلنت بوينغ أنها تلقت طلبيات مؤكدة لشراء 265 طائرة بقيمة 24.7 مليار دولار وتعهدات لشراء 127 طائرة بقيمة 36.6 مليار دولار في معرض باريس الدولي للطيران حتى الآن.

وأعلنت بوينغ وإيرباص عن طلبيات كثيرة لطائرات عريضة البدن خلال أسبوع كشفت فيه شركة صناعة الطائرات الأميركية عن خمسة مشترين للنسخة الجديدة من طائرة الأحلام 787 دريملاينر، وأبرمت الشركة الأوروبية صفقات مع طيران سنغافورة وإير فرانس-كيه.إل.إم.

وتضمنت الطلبيات التي تلقتها الشركتان أيضا طائرات أصغر متوسطة المدى من شركتين أوروبيتين للطيران منخفض التكلفة وهما ريان إير وإيزي جيت.

وأبرمت إيرباص أيضا صفقة مؤكدة تتضمن 20 طائرة ‭‭A321‬‬ مع سبيريت يوم الخميس بقيمة 2.1 مليار دولار بالأسعار المعلنة.