"صافولا" أول شركة سعودية تبدأ تطبيق عطلة الجمعة والسبت

قررت مجموعة صافولا السعودية تطبيق نظام عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومي الجمعة والسبت بدلاً عن يومي (الخميس والجمعة) مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك كتجربة حتى نهاية العام الحالي 2013، حيث سيتم تقييم التجربة واتخاذ القرار النهائي المناسب.

وقالت المجموعة أمس في بيان أصدرته لمساهميها وعملائها بهذا التنظيم الجديد الذي ستطبقه إدارتها العامة وشركاتها الفرعية في السعودية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أشهر أنها تدرس تغيير أيام العطلة الأسبوعية لتكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة، الأمر الذي يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدد من الدول التي تعمل فيها كما يكسبها عدد أيام عمل أكبر تتوافق وأيام عمل تلك الدول ومؤسساتها المالية، وهو ما يعزز التواصل بالأسواق الإقليمية والدولية مالياً وتجارياً واقتصادياً، ويمكن المجموعة من الاستفادة من عدد أكبر من أيام الأسبوع.