وزير الاقتصاد: اليابان مطالبة بخفض ضريبة الشركات

قال وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري، اليوم الجمعة، إنه ينبغي لليابان أن تخفض ضرائب الشركات حتى تزيد قدرتها التنافسية أمام القوى الاقتصادية الأخرى.

ومتحدثاً بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أماري أيضاً، إن الأسواق تستوعب بشكل تدريجي أحدث التطورات فيما يتعلق بمبادئ مجلس الاحتياطي الاتحادي الاتحادي الأميركي للتخارج من برنامجه للتحفيز.

وتعهد الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو أبي، بخفض معدل ضريبة الشركات لإعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع استعداد الحزب لانتخابات المجلس الأعلى للبرلمان في يوليو والتي يأمل بأن تعزز قبضته على السلطة.