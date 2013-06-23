مارس العالمية ترفع استثماراتها في مصر لـ1.4 مليار جنيه

تسعى شركة مارس، ثالث أكبر منتج للغذاء على مستوى العالم، لزيادة استثماراتها في مصر إلى 1.4 مليار جنيه (200 مليون دولار) من 820 مليون جنيه من خلال إنشاء أول خط إنتاج شوكولاتة "تويكس" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال كريم شبارة، المدير العام لشركة مارس في شمال إفريقيا وبلاد الشام في مؤتمر صحافي عقد في منطقة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة يوم الأحد "مارس ايجيبت في مصر ستستثمر 580 مليون جنيه خلال العامين المقبلين لإنشاء خط إنتاج لتصنيع تويكس يستهدف تصدير 70 بالمئة من إنتاجه للخارج".

وأضاف شبارة "خط الإنتاج الجديد سيرفع استثماراتنا إلى 1.4 مليار جنيه".

ويأتي خط الإنتاج الجديد لمارس في وقت تسعى فيه مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى سبعة بالمئة في غضون عامين.

ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.

ولدى "مارس ايجيبت" بالفعل ثلاثة خطوط إنتاج في مصر لشوكولاتة غلاكسي فلوتس.

وذكر شبارة أن مصر هي المقر الرئيسي لشركة مارس التي تدير منها عملياتها في نحو 37 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويصدر مصنع مارس في مصر بمدينة السادس من أكتوبر والذي بدأ العمل في 2005 نحو 60 بالمئة من إنتاجه خارج مصر.

وقال شبارة إن الشركة ترفع حجم استثماراتها في مصر "بسبب ثقتنا الكبيرة فيها".

ولدى مارس الأمريكية 135 مصنعاً في نحو 68 دولة حول العالم، ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف، ومن أشهر منتجاتها غلاكسي وفلوتس وسنيكرز وتويكس. ‭ ‬

(الدولار = 7.0037 جنيه مصري) ‭ ‬