"روتشيلد" مستشاراً مالياً لطرح "OSN" للاكتتاب العام

عيّنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشريكتها "مجموعة الموارد"، شركة "روتشيلد" مستشاراً مالياً لتقييم استراتيجية شركة "OSN" العاملة في قطاع البرامج التلفزيونية المدفوعة، وكذلك لتقديم المشورة للمساهمين حول الخيارات المتاحة لطرح الشركة للاكتتاب العام.

ولم يحدد ملاك "OSN" الإطار الزمني لطرح الشركة للاكتتاب العام ولا النسبة التي ستُطرح للاكتتاب.

وتمتلك "كيبكو" حصة 60.5% في "OSN"، بينما تملك "مجموعة الموارد" الحصة المتبقية.

يُذكر أن "أو إس إن" حققت نمواً كبيراً في حجم الإيرادات وعدد المشتركين منذ إنشاء الشركة بعد عملية دمج في عام 2009.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مشاريع الكويت"، فيصل العيار: "بدأت (أو إس إن) عند تأسيسها في عام 2009 ثورة في عالم التلفزة الفضائية المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحولت منذ ذلك الحين إلى إحدى أسرع شركات التلفزة نمواً في العالم. لقد نجحت (أو إس إن) في تحقيق ذلك من خلال تقديم خيارات ترفيهية واسعة وعالية الجودة للمشاهدين بالمقارنة مع أي منصة تلفزيونية مدفوعة في المنطقة.

ويكمّل هذه الخيارات توفير القدرة للمشتركين لمشاهدة ما يريدونه في الوقت الذي يريدون وبالشكل الذي يحبونه. إن المكانة التي تحتلها او اس ان اليوم في السوق وإمكانات النمو المستقبلية أوجدت فرصة لطرح الشركة للاكتتاب العام، وهو الطرح الذي نريد الآن استكشافه مع شريكنا مجموعة الموارد".

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة "العقارات المتحدة"، ذراع "كيبكو" العقارية، عن استكمالها تغطية قيمة إصدار سنداتها البالغة 60 مليون دينار (214 مليون دولار) وذلك بتغطية بلغت 1.5 مرة من قيمة الإصدار لأكثر من 150 مكتتباً.

وكان مديرو الإصدار لهذه السندات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وبنك الخليج وبنك برقان.

وفي سياق آخر، أعلن بنك "برقان" وهو الذراع المصرفية لمجموعة "كيبكو" أنه أتم بنجاح عملية الاستحواذ على 25% من أسهم بنك "FEM" في مالطا، وأوضح البنك أن عملية الاستحواذ كانت مشروطة باستيفاء متطلبات نقل ملكية السهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مالطا.