الحديثي: السعودية تحتاج إلى 20 شركة لإنعاش محطات الطرق

أكد إبراهيم بن محمد الحديثي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، أن السوق السعودية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 شركة لدعم قطاع استراحات الطرق.

وشدد في حوار مع صحيفة الاقتصادية السعودية، على أهمية تحويل العمل في هذه المحطات من إدارة فردية إلى شركات منظمة تعمل على تشغيل المحطات وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى امتلاك الشركة شبكة واسعة من محطات واستراحات الطرق في السعودية، مؤكدا أن الإدارة الجديدة للشركة ركزت بعد تسلمها مهامها في 2009 على إعادة بناء هوية الشركة من جديد، لتلبي تطلعات المستفيدين من مراكز الخدمات على الطرق.

وقال الحديثي، إن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، كان ضد فكرة تغيير اسم الشركة كونها علامة تجارية سعودية، وكان حريصا على العمل تحت مظلة اسم الشركة الأساسي حتى يكون الأمر تحديا في التطوير، كما أكد أن "ساسكو" علامة تجارية سعودية لا ينبغي تغييرها، بل ينبغي العمل على تطويرها.