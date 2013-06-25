الخطوط السعودية تسيّر 2365 رحلة خلال 5 أيام

سيّرت الخطوط الجوية العربية السعودية خلال الفترة من الأربعاء 19 يونيو حتى الأحد 23 يونيو ضمن الخطة التشغيلية الخاصة بموسم الصيف لهذا العام 2365 رحلة مجدولة فيما بلغ المعدل العام للأداء التشغيلي 93,15%.

وقال مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية عبدالله بن مشبب الأجهر إن القطاع الداخلي استحوذ على 68,46%، من إجمالي عدد الرحلات بعدد وصل إلى 1619 رحلة نسبة انضباط مواعيدها 93,45%.

ولفت الأجهر إلى أن عدد الرحلات الدولية بلغ 746 رحلة بنسبة انضباط 92,49%.

وأكد أن الارتفاع المتواصل في أعداد الركاب والرحلات منذ البدء في تطبيق خطة الصيف لهذا العام في الخامس من يونيو الجاري يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها القطاعات التشغيلية والوحدات الاستراتيجية التي تهدف لخدمة الزيادة المتواصلة في حجم الحركة والوصول بمعدل انضباط الرحلات إلى أفضل حد ممكن من خلال استيعاب تتابع وصول طائرات الأسطول الجديد وإدخالها في المنظومة التشغيلية.