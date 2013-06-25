"دريك آند سكل" تفوز بعقد في السعودية بـ261 مليون ريال

كشفت شركة دريك آند سكل للإنشاءات عن فوزها بعقد بقيمة 261 مليون ريال، لتوفير حزمة متكاملة من حلول الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وبحسب بيان أصدرته الشركة أمس، وقعت دريك آند سكل إنترناشيونال اتفاقية شراكة مع شركة الحبتور ليتون سبيكون، لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في المشروع بعقد قيمته 522 مليون ريال، تملك فيه “دريك آند سكل إنترناشيونال” حصة تعادل 50%، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الفوز بعقد تنفيذ المشروع يعتبر إضافة قوية للشركة تعزز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية، مضيفاً أن دريك آند سكل ستواصل الاستثمار في أحدث التكنولوجيا والخبرات المتخصصة للمساعدة في دفع عجلة التنمية في السعودية والمنطقة.