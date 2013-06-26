الهيئة توافق على زيادة رأسمال المراعي لـ6 مليارات ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "المراعي" زيادة رأس مالها من 4 مليارات ريال إلى 6 مليارات ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين.

وقالت الهيئة "إن المنحة سوف تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.. وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ ملياري ريال من بند الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 600 مليون سهم، بزيادة قدرها 200 مليون سهم.