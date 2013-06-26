مدير "مجموعة اللولو" أقوى رجل أعمال هندي في الإمارات

تصدَّر عملاق تجارة التجزئة يوسف علي، المدير العام لـ"مجموعة اللولو"، قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 قيادي هندي في عالم المال والأعمال بالإمارات، وتلاه رئيس مجلس إدارة "مجموعة لاندمارك" ميكي جاغتياني، ثم الدكتور بي آر شيتي- المدير العام والرئيس التنفيذي لـ(شركة الإمارات للصرافة)، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ(المركز الطبي الجديد للرعاية الصحية)، وبي إن سي مينون- رئيس مجلس إدارة (مجموعة شوبا).

وكشفت "فوربس- الشرق الأوسط" عن قائمتها لأقوى 100 قيادي هندي في عالم المال والأعمال الإماراتي، خلال حفل أقيم أمس في دبي، وزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في حكومة الهند، الدكتور شاشي تهارور، وسفير الهند في الإمارات، أم كاي لوكيش، ورئيس "دار الناشر العربي" التي تصدر عنها مجلة (فوربس - الشرق الأوسط) الدكتور ناصر بن عقيل الطيار.

واشتملت القائمة التي أعلنتها "فوربس" على 75 صاحب أو مؤسس شركة، بالإضافة إلى 25 من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الهنود.

وكان لقطاع التجزئة نصيب الأسد مؤلفاً ما يقارب 28% بصورة إجمالية. فيما تلاه مباشرة قطاعا، الصناعات والعقارات، بنسبة 19% و9% على التوالي.

وضمَّت القائمة 20 رئيساً تنفيذياً و5 مديرين ماليين، أما الأفراد الذين يقتصر عملهم على الهيئات الحكومية أو المنظمات الاجتماعية والثقافية أو الجمعيات المهنية، فلم تدرج أسماؤهم.

كما ضمَّت قائمة المراتب الـ10 الأولى، صني فاركي- رئيس مجلس إدارة (جيمز للتعليم) والدكتور آزاد موبن- رئيس مجلس إدارة (مجموعة "دي أم" الدكتور موبن)، و رزوان ساجان- رئيس (مجموعة دانوب)، وسيد صلاح الدين- المدير العام لمجموعة (إي تي آيه آسكون آند ستار)، و راجين كيلاتشاند- رئيس (مجموعة دودسال)، وموهان فالراني- نائب رئيس (مجموعة الشيرواي) ومديرها العام.

وألقت "فوربس" الضوء على بعض الهنود البارزين، والذين يحتلون مناصب إدارية عليا في دولة الإمارات ويؤثرون في شركاتهم. وجاء في المراتب الـ3 الأولى، سانجيف ميهتا- رئيس (يونيلفر) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي شانكر- الرئيس التنفيذي لـ(بنك ستاندرد تشارترد) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وديباك باباني- الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة إيروس)، وتتضمن القائمة 17 شخصية بارزة أخرى.

واحتوت قائمة "فوربس" على 5 من أبرع المديرين الماليين الهنود وهم، يوفراج نارايان- المدير المالي لـ(موانئ دبي العالمية)، وسوريا سوبرامانيان، المدير المالي لـ(بنك الإمارات دبي الوطني)، وديباك كولار، المدير المالي لـ(بنك أبو ظبي التجاري)، وأميت جين- المدير المالي لـ(إعمار العقارية)، وأنوج كانا- المدير المالي لـ(مجموعة شركات الزرعوني).