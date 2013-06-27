"أوريدو" القطرية تفوز برخصة مشغل اتصالات في ميانمار

فازت شركة "أوريدو" القطرية برخصة من أصل رخصتين تم عرضهما على مشغلين أجانب في العطاء الأخير، الذي أعلنت عنه حكومة ميانمار.

وستنقل Ooredoo أفضل ممارساتها العالمية والإقليمية لتطبيقها في ميانمار، بهدف توفير الجيل القادم من شبكات الاتصالات الجوالة، إضافة إلى عدد من خدمات الاتصالات الجوالة سهلة الاستخدام والمفضلة للعملاء، والتي تتميز بأنها صديقة للبيئة.

وتعتبر "Ooredoo" المعروفة سابقاً بـ"كيوتل"، واحدة من أكبر شركات الاتصالات العاملة وأكثرها حيوية في الأسواق الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق، مثل: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وفي 31 ديسمبر 2012 بلغت إيرادات الشركة 9.3 مليار دولار، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 91 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمتع Ooredoo بخبرة واسعة في مجال تطوير وتوفير والاستثمار في خدمات الاتصالات في منطقة الآسيان. إذ يوجد في تلك المنطقة أكبر الأصول التي تمتلكها وهي شركة إندوسات، مقدم خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت في إندونيسيا.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا الاستثمار في ميانمار إلى توفير عدد كبير من الوظائف المباشرة، كما أنه سيسهم وبشكل غير مباشر في توفير مئات الآلاف من الوظائف مثل المبيعات والتوزيع وخدمة العملاء.

وستدخل Ooredoo في مفاوضات مع حكومة ميانمار للاتفاق على الشروط التفصيلية لهذا الترخيص، وستشرع من ثم بتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بتمديد الشبكة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "Ooredoo"، "نتطلع إلى العمل ضمن شراكة مع حكومة ميانمار لتطوير شبكة اتصالات تتمتع بمستوى عالمي. وستوظف Ooredoo جميع الخبرات التي اكتسبتها في منطقة الآسيان لتطوير الشبكة في ميانمار، فخلال السنوات الخمس الماضية كانت Ooredoo إحدى أسرع شركات الاتصالات نمواً، وكان لتواجدنا في منطقة الآسيان دور قوي في ذلك النمو".

وأضاف، "ما من شك في أن ميانمار ستكون أحد أسواق Ooredoo المهمة مع قيامنا ببناء شبكتنا، وتوفير خدمات اتصالات سهلة الاستخدام، وقريبة من العملاء، تسهم في تحسين ظروف حياة عملائنا في ميانمار."