"نستله" تخطط لتوظيف 20 ألف شاب في أوروبا

تخطط "نستله" أكبر شركة صناعات غذائية في العالم لتوظيف 20 ألف شاب في أوروبا حيث تعاني القارة من أزمة بطالة بين الشبان تضعف ثقة المستهلكين.

وعرض لوران فريكس، رئيس أنشطة "نستله" في أوروبا الخطة على مفوض الاتحاد الأوروبي للتوظيف، لازلو أندور يوم الخميس في بروكسل حيث تعقد قمة لقادة الاتحاد من المنتظر أن تركز على مواجهة أزمة البطالة بين الشبان.

وقال فريكس في مقابلة بمقر نستله في فيفي بسويسرا "لن تستطيع الحكومات بمفردها حل المشكلة. نظرا لزيادة الديون وأعداد كبار السن في أوروبا فإن القارة تحتاج إلى شبانها في العمل. نحتاج إلى من يحل محل جيل طفرة المواليد عندما يتقاعدون".

وتخطط "نستله" لعرض وظائف على عشرة آلاف شخص تحت سن الثلاثين بحلول 2016 إضافة إلى عشرة آلاف فرصة تدريب وعمل للمبتدئين.

وقال فريكس "نأمل أن نلهم شركات أخرى لتكون جزءا من الحل من خلال الاستثمار والنمو في أوروبا، نعتقد أننا نستطيع أن نفعل شيئا جيدا لشركاتنا وللمجتمع ككل".

وتوظف نستله نحو 100 ألف موظف في أوروبا حيث تحقق نحو ثلث مبيعاتها التي ارتفعت إلى 92 مليار فرنك سويسري (97.6 مليار دولار) في 2012.

وأضافت الشركة في أوروبا ثلاثة آلاف وظيفة وألفي فرصة تدريب في 2012.

ويبلغ عدد الشبان العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي نحو 5.6 مليون شخص بحسب بيانات رسمية حيث يبلغ معدل البطالة بين الشبان 23 في المئة.