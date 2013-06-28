"القرين للكيماويات" توزع 10% من أرباح استثماراتها

حققت شركة "القرين" لصناعة الكيماويات البترولية في الكويت، نتائج قياسية خلال العام 2012، ساعدها في ذلك ارتفاع أرباح الاستثمارات الرئيسية للشركة بسبب ارتفاع أسعار معظم مواد البتروكيماويات الأساسية، وقوة الطلب العالمي على هذه المواد، إضافة إلى وفرة مواد اللقيم.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "القرين" أن الدورة السعرية لمنتجات مصانع استثمارات الشركة وصلت إلى ذروتها بسبب ثبات أسعار النفط الخام والغاز عند مستوياتها العالية، كذلك زادت قوة الطلب العالمي على تلك المواد، خصوصاً من قبل الصين التي لا يزال اقتصادها محافظاً على معدلات نموه الإيجابية.

ولفت الشيخ مبارك إلى أن الشركات التابعة والزميلة تمكنت كذلك من تحقيق نتائج تتصف بالتميز مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، وعلى الأخص تلك الاستثمارات المتعلقة بشركة "أيكويت" للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي، إن الشركة حققت خلال السنة المالية الماضية ربحاً صافياً بلغ 22.6 مليون دينار مقارنة بـ33 مليوناً للسنة المالية الاستثنائية السابقة، والتي تكونت من 15 شهراً، حيث شهدت نتائج العام ارتفاعاً بنسبة 52% أو 7.75 مليون دينار إذا ما تم استبعاد نتائج الربع الإضافي للسنة المالية السابقة، فيما بلغت ربحية السهم الصافية خلال العام الماضي 20.75 فلس مقابل ربحية بقيمة 30.14 فلس خلال السنة السابقة لها.

وأشار إلى أن إجمالي أصول الشركة بلغ مع نهاية السنة المالية الحالية 290.71 مليون دينار مقارنة مع 256.09 مليون دينار كما في 31 مارس 2012، فيما نمت الأصول بنسبة 14%، أي ما يعادل 34.63 مليون دينار، وارتفعت الاستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة 9%، أي ما يعادل 3.86 مليون دينار.