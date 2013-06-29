"إعمار مصر" تشارك بمشروع عقاري في القاهرة بملياري دولار

تشارك شركة "إعمار مصر" مع مجموعة من المطورين في مشروع شركة المستقبل للتطوير العقاري المصرية السكني الأول بالقاهرة الجديدة "مدينة المستقبل"، والذي يقام على مساحة 11 ألف فدان، بتكلفة مبدئية 14 مليار جنيه مصري (2 مليار دولار أميركي).

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الادارة شركة المستقبل للتطوير العقاري، إن مشروع مدينة المستقبل يقام على مساحة 11 ألف فدان، ويقع بالقرب من القاهرة الجديدة، كاشفاً عن الملاك والمساهمين فى مساحة المشروع، وفقا لصحيفة "البيان".

حيث أوضح امتلاك بنك مصر نسبة فى أرض المشروع تقدر بـ 45 % وبنك الاستثمار القومي نسبة 20 % والبنك الأهلي نسبة 5 % وشركة المقاولون العرب نسبة 15 %، والتي استطاعت تسوية مديونياتها مع الدولة من خلال الحصول على نسبة من الأراضي بجوار مشروع مدينتي.

وأوضح فتح الله، فى بيان صحفي، أن شركة المستقبل لديها محفظة هائلة من الأراضي تحاول فى الفترة الحالية أن تطرح مساحات كبيرة منها للاستثمار بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث تسمح الشركة بالاستثمار فى المجال السكني، وكذلك الأنشطة التجارية الضخمة بما يسمح بتحريك القطاع العقاري.

وأكد أن شركة المستقبل حرصت على طرح المشروع فى الفترة الحالية فى ظل ضعف المسؤولين عن اتخاذ القرار بطرح مزيد من الأراضي أمام المستثمرين، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2012، مؤكدا أن تأخر عملية الاستثمارات فى مصر يرجع الى ظاهرة الايدي المرتعشة التي تسيطر على مسؤولي الدولة.

يشمل المخطط العام لمشروع مدينة المستقبل المنطقة السكنية على مساحة 6 آلاف فدان، وتقام المناطق التجارية ومنطقة الخدمات الصحية والاجتماعية على مساحة 2500 فدان، وتخصص المساحة المتبقية من المشروع للطرق العامة.

وتبدأ الشركة فى الفترة الحالية التسويق للمشروع والعمل في المرحلة الاولى، التي من المقرر الانتهاء منها خلال 5 سنوات، وتعمل الشركة حالياً على طرح عدد من الأراضي في مناطق مختلفة تصلح للمشروعات الاسكانية والتجارية بمساحات تتراوح ما بين 200 الى 500 فدان.

ويقام المشروع من خلال خمس مراحل متتابعة، حيث يتم تخصيص المرحلة الخامسة منه للخدمات، ومساحتها ألف فدان، وتقع مباشرة على طريق السويس الصحراوي، كما تساهم شركة المستقبل فى توفير المرافق الكاملة للمشروع، والتى يتم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات.

