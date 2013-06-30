"دانة غاز" الإماراتية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

أعلنت شركة دانة غاز، الإماراتية، اليوم عن اكتشافها حقلاً جديداً للغاز في منطقة امتياز غرب المنزلة، الواقعة في حوض دلتا النيل بجمهورية مصر العربية.

ويحتوي البئر الاستكشافي "بيغونيا-1" على 15 متر سماكة حاملة للغاز في مكامن الصخور الرملية عالية الجودة ضمن طبقة أبو ماضي السفلى.

وقد بلغ معدل إنتاج الغاز المتدفق خلال عملية الاختبار لبئر "بيغونيا-1" نحو 9.4 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، إلى جانب 133 برميل من المكثفات. وأشارت عمليات تقييم طبقة أبو ماضي السفلى إلى احتمالية وجود ما بين 7 إلى 15 مليار قدم مكعبة من الغاز، وحوالي 100 ألف برميل من المكثفات.

وقد تم إخطار الجهات الحكومية المصرية باكتشاف دانة غاز بئراً تجارية جديدة، وتقوم الشركة بإعداد خطة لتنمية هذا الاكتشاف، وذلك ضمن طلب الحصول على عقد تنمية جديد ومن المتوقع أن يتم ربط بئر "بيغونيا-1" بخط أنابيب حقل أبو النجا الجنوبي، والذي يصل تدفقات الغاز بمصنع الوسطاني لمعالجة الغاز، الأمر الذي سيزيد من حجم إنتاج الشركة للغاز في جمهورية مصر العربية بحوالي 1,600 برميل من النفط المكافئ يومياً، بعد أن وصل إلى 33,600 برميل من النفط المكافئ يومياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وتمتلك دانة غاز سجلاً حافلاً باكتشافات آبار الغاز في جمهورية مصر العربية، حيث يعد بئر "بيغونيا-1" اكتشافها الخامس والعشرين منذ العام 2007. مما يجعل دانة غاز والتي كانت قد استثمرت أكثر من 1.8 مليار دولار أميركي في مصر، سادس أكبر شركة منتجة للغاز في الجمهورية، بواقع 170 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إلى جانب نحو 4 آلاف برميل من المكثفات و250 طنا يومياً من غاز البترول المسال.

وتعتزم الشركة رفع حجم إنتاجها من الغاز والمكثفات بهدف تلبية احتياجات جمهورية مصر العربية من توليد الكهرباء والوقود، كما تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بسرعة ربط اكتشافاتها الجديدة بالمرافق الموجودة فعلياً.