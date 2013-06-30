"طيران الإمارات" تنطلق إلى كوناكري في 27 أكتوبر

أعلنت "طيران الإمارات"، التي تعد واحدة من أسرع الناقلات نمواً في العالم، أنها ستبدأ تسيير رحلات جديدة من دبي إلى مدينة كوناكري في غينيا، عبر داكار في السنغال اعتباراً من 27 أكتوبر 2013.

وسيتيح ربط كوناكري برحلات طيران الإمارات الأربع الأسبوعية من دبي إلى داكار، توفير خيارات أوسع أمام السياح ورجال الأعمال القادمين من غينيا للاتصال بالعالم من خلال شبكة رحلات طيران الإمارات العالمية وبشكل خاص مع الصين والشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وأستراليا.

وتعتبر كوناكري، التي تطل على المحيط الأطلسي، أكبر مدن غينيا في إفريقيا الغربية. وتمثل المركز الاقتصادي والمالي والثقافي لغينيا، ويصل عدد سكان كوناكري إلى 1.5 مليون نسمة تقريباً.

وقال هوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لغرب الكرة الأرضية: "يرفع ربط كوناكري بشبكة رحلات طيران الإمارات عدد وجهات الناقلة في إفريقيا إلى 24 محطة، الأمر الذي يعتبر دليلاً ملموساً على التزامنا الكامل تجاه إفريقيا، ووسيلة فعالة لفتح فرصها الاقتصادية كواحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة أمام العالم بأسره".

وأضاف فراخ: "تتميز غينيا بأنها سوق اقتصادية واعدة، وبأن قطاع التعدين فيها قوي للغاية. وسيسهم ربط كوناكري مع خط داكار في دعم حركة الأعمال والتجارة الدولية، فضلاً عن سفر الركاب من وإلى تلك الوجهة الحيوية".

وبدأت طيران الإمارات خدمة داكار باستخدام طائرة من طراز "إيرباص A330-200"، ومنذ 31 مارس 2013، استبدلت الناقلة هذه الطائرة بواحدة أكبر من طراز "إيرباص A340-300".

وبالإضافة إلى رحلات الركاب ستوفر الإمارات للشحن الجوي طاقة شحن تصل إلى 13 طناً على كل رحلة، الأمر الذي سيوفر مزيداً من الدعم لصادرات غينيا مثل الأسماك الطازجة والأناناس وعينات النفط والصخور وغيرها من البضائع، بالإضافة إلى واردات الدولة مثل الملابس والهواتف المحمولة والالكترونيات ومعدات التعدين والآلات.