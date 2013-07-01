عمومية الصفاة للاستثمار الكويتية تختار مجلس إدارة جديدا

انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار الكويتية 6 أعضاء جدد عبر الاقتراع السرى، لتسدل الستار على خلافات وسجالات بين كبار ملاك ومساهمي الشركة على امتداد نحو ثلاث سنوات.

وجاءت الجمعية العمومية العادية للشركة التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة ظهر اليوم في مقرها طبقاً لنص المادة رقم 238 من قانون الشركات التجارية وترأسها عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي بنسبة حضور 63.68%.

واختار أعضاء الجمعية العمومية 6 أعضاء هم شركة وربة للاستثمار, الشركة الكويتية القطرية القابضة, شركة الصفاة القابضة, شركة الصفاة العقارية, شركة الثقة المتحدة للتجارة العامة وعبدالمحسن سليمان المشعان, على أمل أن يجتمع مجلس الإدارة الجديد مضافا إليه العضو معبد المحسن الصرعاوي للبحث في تشكيلته.

وتأتي نتائج اجتماع الجمعية لطي صفحة الخلافات حول بعض الإشكالات والمخالفات المالية والقانونية التي شابت أداء الشركة في الفترة الماضية وامتد لأروقة المحاكم، وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الشركة، ينتظر أن تحفل بالعديد من النجاحات والإنجازات مع ترتيب أوضاع البيت الداخلي وانتخاب مجلس إدارتها الجديد لمواكبة استحقاقات المرحلة المقبلة.

واستهل رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري فعاليات الجمعية العمومية العادية بالإشارة إلى أن الوزارة دعت إلى هذه الجمعية لبحث بندين، أولهما مناقشة تقريرها المتعلق بمخالفات الشركة لبعض مواد القانون الشركات التجارية رقم 35 لسنة 2012, وثانيهما انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة لاستكمال العدد القانوني المقرر بسبعة أعضاء بناء على طلب بعض المساهمين، بالإشارة إلى ثبات عضوية عضو مجلس الإدارة الذي حصل مؤخرا على حكم بصحة عضويته.

وأكد عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي على ضرورة تجاوز الإضرار التي شهدتها الشركة في كيانها ماليا واقتصاديا وتشغيليا وقانونيا، وداعيا إلى إصلاح أخطاء الماضي والاستفادة منها و رصدها وتحليلها والإقرار بها.

وأضاف الصرعاوي أنه تقدم إلى المجلس بطلب حزمة من الإجراءات والمستندات التي تخص البيانات المالية للشركة، وتخص استثمارات للشركة مشكوك في سندات ملكيتها تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أميركي.