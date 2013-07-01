"صدارة" السعودية تستكمل تمويلها بـ10.5 مليار دولار

أعلنت شركة صدارة السعودية للكيماويات عن انتهائها من الإغلاق المالي للتمويل الأساسي بمبلغ نحو 10.5 مليار دولار، وذلك بمثابة الإعلان عن الانتهاء من إنجاز التمويل اللازم لمشروع "صدارة" الذي يتم تطويره حاليا بشراكة بين كل من شركة أرامكو السعودية وشركة داو كاميكال (داو).

وسيكون مبلغ التمويل الأساسي مكملا للتمويل الذي تم ترتيبه من خلال طرح الصكوك في أبريل الماضي، الذي بلغت قيمته ملياري دولار، ليكون إجمالي مبلغ التمويل الذي ينبغي الحصول عليه 12.5 مليار دولار تقريبا، وهو ما يعد أكبر تمويل يخصص لأحد المشاريع بالشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

ويعتبر مجمع صدارة للكيميائيات ، الذي يتم بناؤه الآن في مدينة الجبيل الصناعية الثانية السعودية، أكبر المرافق المتكاملة للصناعات الكيميائية على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة.

ويتكون المشروع من 26 وحدة تصنيع، وسيكون أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط يستخدم السوائل النفطية كلقيم لمصانعه، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات لتكسير هذه السوائل. وسيساعد ذلك على نشوء صناعات ومنتجات جديدة لم تكن موجودة في الأساس، أو متوفرة فقط من خلال عمليات الاستيراد لموادها الخام.

وستساهم "صدارة" من خلال تشييدها لهذا المجمع، في ظهور صناعات كيميائية متخصصة وأخرى ترتبط بها، إضافة إلى ظهور سلسلة جديدة من المنتجات ذات القيمة المضافة تعزز الصناعات الكيميائية القائمة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتسير شركة صدارة وفق الخطط والجداول، حيث ستقدم الشركة أول منتجاتها كما هو متوقع في عام 2015، وسيكون التشغيل الكامل لمجمعها الكيميائي في عام 2016.